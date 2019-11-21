Стоимость нефти снижается

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов опускаются после значительного роста днем ранее, а инвесторы следят за ситуацией вокруг торговых переговоров Соединенных Штатов и Китая.

По состоянию на 8:09 январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,33 до $63,64 за баррель, январские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,38 до $58,20 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, вчера «неоднозначными выглядели новости по поводу перспектив достижения торгового соглашения между США и КНР». «Глава китайской делегации заявил, что он «обескуражен требованиями Вашингтона», но при этом выразил «осторожный оптимизм» по поводу переговорного процесса. Между тем, в СМИ появились сообщения о том, что заключение первого этапа торговой сделки может быть отложено до следующего года», — говорится в обзоре аналитика.

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов напоминает, что «сегодня вечером Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США». С начала года число активных буровых установок снижается, что способствует ожиданию замедления добычи в Штатах», — подчеркивает аналитик.

При этом заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова повысила свой прогнозный коридор по цене Brent до $61-63 за баррель.