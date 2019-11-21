Турецкие спецслужбы задержали организатора терактов в России

Турки поймали в Сирии боевика террористической группировки "Исламское государство", заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, передает Hurriyet.

"Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа", — цитирует министра газета.

Уточняется, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.

По словам Сойлу, боевик изготавливал бомбы, обучал этому через интернет, занимался вербовкой и созданием сети смертников, готовил атаки и убийства с помощью ядов.

Аазаз перешел под турецкий контроль в ходе операции "Щит Евфрата" в 2016 году.