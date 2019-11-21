Kapital Bank награжден благодарственной грамотой за деятельность в области КСО

21 ноября 2019 года прошла конференция на тему «Цели устойчивого развития и бизнес-среда», организованная Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (КПА). На мероприятии были награждены организации, занимающиеся активной деятельностью в области Корпоративной социальной ответственности.

Центр для пенсионеров «Yaşa» («Живи!»), организованный инициативной группой «Üçüncü Bahar» («Третья весна») при поддержке Kapital Bank и функционирующий при Министерстве труда и социальной защиты населения, был награжден специальной благодарственной грамотой.

В ходе мероприятия, которое проходило в формате форума, выступили председатель Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев и другие.

Следует отметить, что организованный инициативной группой «Üçüncü Bahar» при поддержке Kapital Bank центр для пенсионеров «Yaşa» функционирует при Министерстве труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1). В настоящее время около 2000 человек являются активными членами центра, и в каждом из проектов принимают участие около 70–80 человек. Подробную информацию о центре можно получить по номерам 055 680 11 55, 012 425 55 23 или на сайте www.teqaudchu.az.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.