Жилой комплекс Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе, проект компании AS Group, по инфраструктуре, качеству и другим стандартам построен в соответствии с требованиями премиум-класса. В строительстве комплекса параллельно с качеством взяты за основу комфорт, безопасность жителей.

Объекты, эксплуатация которых предусмотрена на первых двух этажах комплекса (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, медицинские центры и т. д.), послужат удобству жителей. Приблизив объекты, необходимые для повседневной жизни, мы дали возможность нашим жильцам экономить свое время. Таким образом жильцы смогут удовлетворять свои ежедневные потребности, не покидая пределов жилищного комплекса.

Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, то свяжитесь с этими номерами: 0125382977 и 0507158888.