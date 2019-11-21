Хулуси Акар: Найдем способ совместить С-400 и F-35

Турция прорабатывает вопрос взаимодействия зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Процесс развертывания С-400 на турецкой территории продолжается, как и подготовка турецких военных специалистов в России. Вопрос совместимости С-400 и F-35 прорабатывается. Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат", - приводит его слова агентство Anadolu.

Акар подчеркнул, что Анкара не намерена "отказываться от одного из видов вооружения в пользу другого": "Даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то мы найдем максимально удобную формулу действий".

Турецкий министр также заверил, что республика "не намерена пересматривать контракт по С-400 с РФ": "Эти системы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану, пусть в этом никто не сомневается".