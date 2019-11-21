Международный банк Азербайджана является одним из победителей конкурса Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), оценивающего проекты в сфере корпоративной социальной ответственности. В этом году банк награжден за активное участие в корпоративно-социальных проектах в стране и за реализацию проекта IBA Tech Academy. Награда была вручена Международному банку Азербайджана на конференции «Цели устойчивого развития и деловая среда», прошедшей 21 ноября в отеле Fairmont в рамках Глобальной недели предпринимательства.

Целью конкурса было увеличение количества проектов корпоративной социальной ответственности, реализуемых бизнес структурами в нашей стране, и обеспечение мотивации в этой области. Различные ведущие бизнес-организации страны представили свои КСО проекты на этот конкурс. Оценка проектов проводилась совместно с Международной организацией труда. Были приняты во внимание такие факторы, как уровень поддержки устойчивого экономического развития проектов, их масштаб, содержание, выгоды для общества и т. д..

Международный банк Азербайджана создал IBA Tech Academy в сентябре текущего года. Целью ее создания является поддержка подготовки профессиональных ИТ-специалистов с учетом потребностей на рынке труда нашей страны. В рамках социального проекта, впервые реализованного в бизнес-среде нашей страны, обучение в академии бесплатное. Свыше 100 студентов обучается на первых интенсивных буткемп курсах в IBA Tech Academy, охватывающих FrontEnd и BackEnd направления, которые особенно востребованы в сфере программирования на рынке труда нашей страны.

Советник председателя правления Международного банка Азербайджана Заур Алекперов сказал: «Награждение IBA Tech Academy объясняется значительными социальными преимуществами нашей инициативы. Международный банк Азербайджана будет продолжать осуществлять столь важные и значимые проекты, приветствуемые нашим обществом».