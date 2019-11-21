Масштабные военные учения ВВС Ирана
Масштабные военные учения "Стражи неба Велаят-98" проводят в центральной провинции Семнан иранские ВВС, сообщает Press TV.
Учение проводится на территории площадью 416 тысяч квадратных километров, которая имитирует общую зону Персидского залива и стратегический Ормузский пролив.
"ВВС Ирана проводят масштабные учения с целью испытания новейшей военной техники и повышения боеготовности перед лицом потенциальных угроз в смоделированных условиях реальной войны", - говорится в сообщении.
Различные типы современных ракетных и радиолокационных систем, разработанных и произведенных в стране, будут противостоять различным воздушным угрозам во время учений. Командующий ВВС иранской армии бригадный генерал Алиреза Сабахи-Фард заявил, что на первом этапе учений будут обнаружены и идентифицированы цели противника, на следующем этапе радиолокационная система будет поражать воздушно-десантные цели.