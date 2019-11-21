Еще один сенатор заблокировал резолюцию о "геноциде армян"
В Сенате США состоялись обсуждения двухпартийной резолюции о т.н. «геноциде армян», сообщают армянские СМИ.
Выступивший на обсуждениях сенатор-республиканец от штата Джорджия Дэвид Пердью последовал примеру своего коллеги Линдси Грэма и наложил вето на проект резолюции.
«Администрация президента продолжает сотрудничество с руководством Турции по итогам встречи Трампа с Эрдоганом на прошлой неделе. В свете этих дипломатических усилий я возражаю против принятия этой резолюции сейчас», — сказал сенатор Пердью.