Рамин Гулузаде на "Транспортной неделе" в Москве

Делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамином Гулузаде совершила визит в Москву с целью участия в мероприятии «Транспортная неделя – 2019».

В ходе церемонии открытия выставки «Транспортная неделя – 2019», проведенной в Комплексе «Гостиный двор», Рамин Гулузаде ознакомился с павильонами представленных на выставке компаний. Министр был подробно проинформирован о представленной продукции.

В рамках «Транспортной недели – 2019» также состоялось Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ. На этом мероприятии министр Рамин Гулузаде представил Азербайджан в качестве наблюдателя.

Кроме того, Рамин Гулузаде принял участие в торжественной церемонии, организованной для участников мероприятия по случаю 210-летия транспортного ведомства России.

В рамках визита министр Рамин Гулузаде также провел двустороннюю встречу с министром транспорта России Евгением Дитрихом. На встрече обсуждались текущее сотрудничество между странами, перспективы развития и меры, которые необходимо предпринять в направлении их решения, предстоящие задачи. Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере автомобильного, авиационного и морского транспорта.