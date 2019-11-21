В России задержали планировавших свержение власти террористов

В Москве, Татарстане и Тюменской области задержаны девять исламистов из террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», готовивших почву для свержения власти и создания «всемирного халифата». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

"В рамках проведенной специальной операции на территории города Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что задержанные формировали в регионах сетевые закрытые террористические структуры, распространяли идеологию террористов среди местных жителей, вербовали в свои ряды живущих рядом мусульман. Кроме того, они решали вопросы финансирования деятельности организации.

По данным ЦОС, участники террористической организации вели антиконституционную деятельность и намеревались насильственным путем свергнуть действующую власть. У террористов изъяли пропагандистские материалы, электронные носители информации и средства связи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.