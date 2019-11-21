Ещё одна спецоперация полиции Германии: разгромлена Həvalə
Полиция Германии провела масштабную спецоперацию в Северном Рейне-Вестфалии, в результате которой была разгромлена обширная преступная сеть, занимающаяся незаконными денежными переводами из Германии в Турцию и обратно. В преступную группировку входили 27 человек, которых обвиняют в незаконных денежных транзакциях на сумму в 200 миллионов евро.
По информации немецких СМИ, в масштабной спецоперации в общей сложности было задействовано около 800 полицейских. Полицейские нагрянули с обысками в 60 частных квартир и ювелирных магазинов в пяти федеральных землях, а также в Нидерландах.
Примечательно, что буквально несколько дней назад haqqin.az писал о разоблачении аналогичной преступной группировки в Азербайджане. Эта группа занималась денежными переводами в Турцию и за два года суммарно перевела более 162 миллионов манатов.
В сообщении Генпрокуратуры говорилось, что данная сеть, действующая без государственной регистрации, то есть налогового учета и лицензирования, оказывала услуги по незаконному приему денежных средств от отдельных лиц за определенную плату услуг и передаче их третьим лицам по заказу первых. Основной деятельностью сети были денежные переводы между Азербайджаном и Турцией.
Что касается спецоперации в Германии, то больше всего налички и золотых слитков было обнаружено в ювелирном магазине в центре Дуйсбурга. Денег и драгоценностей было так много, что полицейские даже не сразу смогли их вывезти.
«Это большой успех и победа в борьбе с незаконными денежными потоками», - прокомментировал журналистам министр юстиции Северного Рейна и Вестфалии Питер Бизенбах.
В настоящее время немецкие следователи продолжают расследовать запутанную сеть хавала, которую использовали преступники. Отметим, что хавала - неформальная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно в мусульманских странах.
Работает эта система очень просто: клиент платит наличными в пункте сбора в условной стране А. Местный офис тут же информирует своих коллег в стране В, чтобы они выплатили деньги адресату. Эта простая на вид схема позволяет осуществлять денежные переводы без необходимости перевозить наличные через национальные границы. Банки тоже не участвуют, «перевод» не регистрируется в электронном виде. Такая система широко используется для перевода денег, добытых преступным путем.
С интервалом всего в несколько дней правоохранительные органы разоблачили организованные преступные группировки в Азербайджане и Германии. При этом оба канала нелегального перевода денег были связаны с Турцией. Кто знает, сколько на самом деле миллионов, вывезенных из Азербайджана в Турцию, в конечном счете, осели в Европе уже по другому каналу.