Ещё одна спецоперация полиции Германии: разгромлена Həvalə

Отдел информации 13:29

Полиция Германии провела масштабную спецоперацию в Северном Рейне-Вестфалии, в результате которой была разгромлена обширная преступная сеть, занимающаяся незаконными денежными переводами из Германии в Турцию и обратно. В преступную группировку входили 27 человек, которых обвиняют в незаконных денежных транзакциях на сумму в 200 миллионов евро. По информации немецких СМИ, в масштабной спецоперации в общей сложности было задействовано около 800 полицейских. Полицейские нагрянули с обысками в 60 частных квартир и ювелирных магазинов в пяти федеральных землях, а также в Нидерландах.

Примечательно, что буквально несколько дней назад haqqin.az писал о разоблачении аналогичной преступной группировки в Азербайджане. Эта группа занималась денежными переводами в Турцию и за два года суммарно перевела более 162 миллионов манатов. В сообщении Генпрокуратуры говорилось, что данная сеть, действующая без государственной регистрации, то есть налогового учета и лицензирования, оказывала услуги по незаконному приему денежных средств от отдельных лиц за определенную плату услуг и передаче их третьим лицам по заказу первых. Основной деятельностью сети были денежные переводы между Азербайджаном и Турцией. Что касается спецоперации в Германии, то больше всего налички и золотых слитков было обнаружено в ювелирном магазине в центре Дуйсбурга. Денег и драгоценностей было так много, что полицейские даже не сразу смогли их вывезти.