Синоптики о погоде: холодно, дождливо, ветрено
В субботу, 23 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове будет дождливо, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит днем и ночью 2-6, в Баку днем и ночью 3-5 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 777 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, днем в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 1-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла.