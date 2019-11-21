Министр энергетики Парвиз Шахбазов в рамках визита в США встретился с Дэном Бруллетом, выдвинутым президентом Дональдом Трампом на пост государственного секретаря США по энергетическим вопросам, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Согласно информации, на встрече была обсуждена роль сотрудничества в энергетической сфере, а также постоянной поддержки США энергетическим проектам, осуществляемых Азербайджаном, в развитии отношений между двумя странами, региональной и глобальной безопасности. Министр энергетики Парвиз Шахбазов выразил признательность за постоянную поддержку США в реализации гигантского проекта инфраструктуры и энергетической безопасности «Южный газовый коридор».

На встрече также говорили о процессе реформ в энергетическом секторе. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе» было отмечено как стратегический документ, обеспечивающий кардинальные изменения в энергетическом секторе, и была доведена до сведения информация о подготовленных предложениях и проделанной работе по развитию возобновляемой энергетики, энергоэффективности и переходу на либеральную рыночную модель.