Турецкий самолет парализовал Одесский аэропорт

В данный момент поврежденный самолет все еще находится на полосе, оборудование для эвакуации ждут от Turkish Airlines, сообщает издание «Думская». Оборудование доставили в Херсон из Турции, его «растаможивают, а затем доставят в Одессу».

Минувшей ночью у Boeing 737 турецкой авиакомпании, летевшего из Стамбула в Одессу, после касания полосы подломилась передняя стойка шасси, передает ТАСС. Пилоты сумели посадить воздушное судно, все пассажиры были благополучно эвакуированы. Отмечается, что авария произошла в условиях сильного ветра. Экипаж не смог посадить самолет с первой попытки, и борт ушел на второй заход, который и закончился аварией.