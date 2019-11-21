Октай Асадов на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ фото
Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым приняла участие в 50-м юбилейном пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщает АзерТАдж со ссылкой на пресс-секретаря Милли Меджлиса Акифа Тевеккюльоглу.
Открывшая мероприятие председатель структуры, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила участников заседания с юбилеем, пожелала работе заседания успехов. Затем был продемонстрирован документальный фильм об истории создания и путях развития МПА СНГ.
На заседании были рассмотрены такие вопросы, как нормативно-правовые акты, усовершенствование законодательства о статусе парламентариев, подсчете экологического ущерба, создание национальных центров экологической безопасности, направление деятельности МПА СНГ на следующий год. Выступившие на мероприятии высказали свои замечания и предложения по обсуждаемым документам.