Оппозиция призвала Нетаньяху уйти в отставку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен уйти со своего поста и сконцентрироваться на выдвинутых против него обвинениях, заявил лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, передает РИА Новости.

"Я полностью доверяю нашим правоохранительным органам во главе с юрсоветником Авихаем Мандельблитом. Я уверен, что они делают свою работу добросовестно, честно и профессионально. В Израиле нет переворота, скорее, есть те, кто забаррикадировался во власти", - приводит слова Ганца его штаб.

"Нетаньяху в своей речи продемонстрировал, что он должен уйти с поста и сконцентрироваться на выдвинутых против него обвинениях. Он прекрасно понимает, что серьезные и сложные задачи, стоящие перед Государством Израиль в сферах безопасности, экономики и социальной сфере, требуют от премьера возможности вкладывать полностью свое время, энергию и внимание", - говорится в сообщении лидера оппозиции.

Накануне юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах 2000 и 1000. В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.