Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 14:49

Борьба с отмыванием денег, нажитых преступным путем, не ослабевает. И, конечно, попытки провоза в страны Евросоюза крупных сумм наличности не прекращаются. В рижском аэропорту снова сенсация: в ноябре задержаны двое пассажиров, летевших рейсами из Санкт-Петербурга и Москвы. Таможенники Латвии, руководствуясь так называемым анализом рисков информации, провели тщательную проверку. Цель проверки была не оригинальной — выявление большого объема наличных денег, провозимых через восточную границу страны Евросоюза, в данном случае, Латвии.

При этом подозревалось, что эти деньги нажиты преступным путем. Досмотр показал, что у пассажира рейса Санкт-Петербург-Рига, гражданина России 1970 года рождения, были обнаружены наличные в сумме более 60 тысяч евро. У другого гражданина России, тоже 1970 года рождения, нашлось более 43 тысяч евро. Происхождение таких сумм денежных средств спецслужбы будут устанавливать в ходе досудебного расследования. Однако органы власти Латвии уже начали два уголовных процесса по упомянутым фактам. Понятное дело, что деталей операции общественность пока не узнает, в интересах следствия соответствующие службы их давать отказываются. Оба гражданина РФ подозреваются в отмывании средств, нажитых преступным путем. Такие громкие происшествия с криминальным душком в Латвии не редкость. В аэропорту «Рига» подобное уже случалось не единожды. Были случаи, где фигурировали и более крупные суммы, когда граждане третьих стран не однажды пытались провезти на частных самолетах сотни тысяч евро. Например, в мае в аэропорту были задержаны четверо граждан Украины, прибывших на частном джете. При проверке ручной клади выяснилось, что у одного из них было с собой 200 тысяч долларов, у другого — 300 тысяч, у третьего - 100 тысяч евро, а четвертый пытался провезти 300 тысяч евро. Предполагалось, что один из пассажиров, следовавших этим рейсом из Одессы, связан с криминалитетом Украины. Все они при заполнении таможенной декларации указали фиктивные суммы, значительно меньшие. В том же месяце при проверке рейса Москва-Рига управление налоговой и таможенной полиции службы госдоходов Латвии у трех пассажиров обнаружили, ни много ни мало, - деньги в сумме 703 тысячи евро. Схема провоза была такой же — суммы в декларациях и в реальности, мягко говоря, не совпадали. На сей раз четко сработал кинолог с собакой.