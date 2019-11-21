Помпео на фарси обратился к протестующим в Иране

Госсекретарь США Майкл Помпео попросил на фарси через Twitter митингующих в Иране присылать фото и видео протестов, чтобы Вашингтон мог потом ввести санкции за нарушения прав человека, пишет российское издание «Экономика сегодня».

«Я попросил иранских протестующих присылать нам свои видео, фото и информацию, документирующую преследование протестующих. США придаст это огласке и введет санкции за нарушения», - написал Помпео в своем Twitter.

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил Иран в блокировании интернета для сокрытия «смерти и трагедии». «Иран стал настолько нестабильным, что режим закрыл всю их интернет-систему, чтобы великий иранский народ не мог говорить о чудовищном насилии, происходящем внутри страны», — написал Трамп в Twitter.