SOCAR опровергла спонсорство «Фенербахче»

Государственная нефтяная компания Азербайджана прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о том, что компания станет спонсором турецкого футбольного клуба «Фенербахче».



Заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий структуры Ибрагим Ахмедов заявил Report, что данная информация безосновательна: "Периодически появляются подобные слухи. У нас нет планов конкретного спонсирования в данном направлении".

В «Фенербахче» также опровергли эту информацию: "На некоторых сайтах и в соцсетях появилась информация с указанием названия компании и суммы, что право на название «Фенербахче» будет продано сроком на 15 лет. Мы призываем своих акционеров не верить этим не соответствующим действительности новостям".

Отметим, что турецкие пресса распространила информацию о том, что SOCAR проспонсирует «Фенербахче» на 450 млн евро. Также утверждалось, что подобные намерения есть у компании Red Bull.