Мэра города уволили из-за изнасилования школьницы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима (главу города) Тараза после инцидента в местной школе, где была изнасилована ученица седьмого класса. Об этом глава республики написал в своем Twitter-аккаунте, пишет «Лента.ру».

По словам главы государства, он поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима города Тараза. Токаев объяснил свое решение тем, что инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, произошел в связи с системными упущениями руководства. «Акиму области объявляю замечание», — добавил Токаев. Главой Тараза в настоящее время является Кайрат Досаев.

Ученица седьмого класса подверглась сексуальному насилию в уличном туалете на территории одной из школ Тараза, сообщает «Sputnik Казахстан». Подозреваемый был задержан полицией и доставлен в СИЗО. По данным правоохранительных органов, 19 лет назад мужчина уже отбывал наказание за изнасилование.