Ученые назвали частую причину заболеваний сердца

Недостаточный сон вызывает сердечную недостаточность, особенно у людей, живущих в семьях с низким доходом. К такому выводу пришли ученые Университетского центра общей медицины и общественного здравоохранения Лозанны (Швейцария). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте EurekAlert!

В исследовании приняли участие 111 205 человек из четырех европейских стран. Их социально-экономический статус был квалифицирован как низкий, средний или высокий. Данные о показателях инсульта и ишемической болезни сердца были получены из медицинских карт и других источников. Средняя продолжительность сна сообщалась самими добровольцами. По этому признаку исследуемых разделили на группы, характеризующиеся нормальным сном (6-8,5 часа в сутки), короткий сон (менее 6 часов) и длительный (более 8,5 часа), пишет Лента.ру.

Оказалось, что короткий сон объясняет 13,4 процента случаев ишемической болезни у мужчин с низким социально-экономическим статусом. Эти люди вынуждены трудиться посменно или на нескольких работах, а также живут в условиях высокого уровня шума и стресса.