Милли Меджлис определится с кандидатурой омбудсмена в понедельник

В Милли Меджлисе проходит заседание парламентского комитета по правам человека, в ходе которого обсуждается вопрос кандидатур на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана, сообщает Report.

На данную должность предложены три кандидатуры: это Алиева Сабина Яшар гызы (1980 г.р.) – госсоветник 3-го класса, Абыева Кямаля Наби гызы (1979 г.р.) – зампредседателя Апелляционного суда и Алиева Кямаля (1980 г.р.) – завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда.

После обсуждения в парламентском комитете вопрос будет рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 25 ноября.

Отметим, что Сабина Алиева приходится супругой заместителю исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" депутату Сиявушу Новрузову.