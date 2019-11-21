Теперь протесты охватили и Колумбию

Сотни тысяч человек, недовольных политикой правительства Колумбии и ее президента Ивана Дуке, вышли на акции протеста по всей стране. В столице республики - Боготе протесты переросли в беспорядки. Демонстранты принялись поджигать баррикады и громить остановки общественного транспорта, пишет Дойче велле.

Протестующие попытались проникнуть в здание парламента страны. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Акции охватили и другие города. Так, мэр Кали, третьего по численности населения города Колумбии, ввел комендантский час в ночное время.

Около 100 человек пострадали и 115 задержаны в результате беспорядков, сообщил журналистам представитель полиции Уилльям Руис, видеозапись его заявления опубликована в Twitter местных правоохранительных органов.

Протесты стали крупнейшими в новейшей истории Колумбии. Среди их участников - профсоюзные активисты, студенты и учителя. Они выражают недовольство социальным неравенством, насилием против коренных народов, а также значительным масштабом коррупции.