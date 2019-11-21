Судья Национальной судебной коллегии Испании считает необходимым привлечь к ответственности дядю президента Сирии Башара Асада по подозрению в причастности к преступной организации, которая могла отмыть в королевстве более €600 млн. Об этом говорится в постановлении органа.

"Судья Национальной судебной коллегии Хосе де ла Мата предлагает судить бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада, дядю действующего президента, и еще 13 человек, в том числе восемь его детей и двух жен, за принадлежность к преступной организации, которая могла отмыть в Испании более €600 млн", - говорится в документе, пишет ТАСС.

Судья считает, что дядя сирийского лидера мог быть главарем данной группировки, которая с 1980-х годов занималась "отмыванием в разных европейских странах средств, которые незаконно были разграблены из сирийской национальной казны".

Рифат Асад - родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, руководившего республикой с 1971 по 2000 годы. В 1983 году на фоне болезни брата он принял участие в попытке госпереворота, которая окончилась провалом. Вскоре после этого он был вынужден покинуть страну и с тех пор проживает в Европе.