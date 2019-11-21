Протесты в Тбилиси: есть задержанные

Правоохранительные органы Грузии задержали в Тбилиси у здания Службы госбезопасности шесть участников акции протеста за проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Задержаны шесть человек по статьям 173 (неподчинение законным требованиям полиции) и 166 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях Грузии", - сказала сотрудница пресс-службы.

Гражданские активисты пришли к зданию СГБ, чтобы повесить у входа цепь и замок, ставшие символами протестного движения в Грузии последних дней. Полиция не дала им этого сделать, после чего началась потасовка. Митингующие пытались перекрыть проспект Важи-Пшавела, где находится здание СГБ. Во время потасовки и были задержаны демонстранты. Задержанные представляют партии "Единая Грузия – демократическое движение" (Нино Бурджанадзе), Христиан-демократическое движение (Гоча Джоджуа), Лейбористская партия (Шалва Нателашвили), "Победившая Грузия" (Ираклий Окруашвили), пишет Sputnik Грузия.