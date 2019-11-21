Грузия и США подписали новый военный договор

Первый замминистра обороны США Дэвид Норквист и глава оборонного ведомства Грузии Ираклий Гарибашвили подписали новое рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Минобороны Грузии, пишета российская газета Взгляд.

Глава грузинского военного ведомства находится в США с официальным визитом. Во время переговоров американская сторона отмечала «стратегическое партнерство» двух стран, основанное на «защите общих ценностей», отметили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства Грузии, военные связи двух стран «никогда не были столь сильными».

Дэвид Норквист заявил, что «сотрудничество переходит на качественно новый уровень». В частности, предусмотрены крупномасштабные совместные учения. Также США помогут Грузии в усилении возможностей территориальной обороны.