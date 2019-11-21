Гражданин Азербайджана хотел вывезти из страны тысячи долларов

Таможенными органами Азербайджана пресечена попытка незаконного вывоза из страны около $20 тыс., говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно информации, гражданин Азербайджана при прохождении таможенного контроля для посадки на авиарейс Баку - Урумчи не заявил (ни в электронной, ни в письменной форме) о наличии при себе валюты. При прохождении багажа через рентгеновский аппарат у сотрудников ГТК возникли подозрения о наличии незаявленных предметов, говорится в сообщении ГТК.

Отвечая на вопросы сотрудников ГТК, задержанный заявил о наличии $8 тыс. Однако в ходе дальнейшей проверки из карманов брюк, пиджака и кошелька у него было изъято в общей сложности $19,5 тыс.