Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в создаваемые интеграционные структуры и холдинги привлекались на работу профессионалы, а не "родственники, сыновья и любовницы", сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Данное указание Лукашенко сделал во время совещания по развитию агропромышленного комплекса (АПК) Витебской области.

"Они же (специалисты) силой не пойдут (на работу в холдинги). Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда", - сказал Лукашенко.