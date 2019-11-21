Azercell - цифровой партнер Юго-Восточной Европейской платформы сети Erasmus

Провайдер цифровых решений и ведущий оператор мобильной связи Азербайджана Azercell всегда поддерживает мероприятия, нацеленные на повышение качества образования в нашей стране и способствующие созданию новых возможностей для личностного и профессионального развития молодежи.

ESN – одна из крупнейших студенческих ассоциаций в Европе, объединяет 350 тысяч студентов в 41 стране. 70 участников из 10 стран приняли участие в сессиях, проведенных тренерами из международного отделения ESN. Цифровой партнер мероприятия - компания Azercell предоставила гостям бесплатные мобильные номера и интернет-пакеты.

Платформа Юго-Восточной Европы – одна из пяти ежегодно проводимых региональных мероприятий, которые подразумевают встречи членов ESN из местных секторов соответствующего региона, обмен информацией и передовым опытом, а также получение информации на международной основе.

Наряду с Azercell, среди спонсоров и партнеров мероприятия были Zeytun Baghları, Rabitabank, Бюро по туризму Азербайджана, Responsible Party и AGL.