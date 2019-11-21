Глобальный сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом они сообщили на специализированном сайте Downdetector, где фиксируются неполадки в работе различных программ и порталов пишет «Лента.ру».

Судя по графику, проблемы начались 22 ноября после 16:00. Карта сбоев показывает, что с неполадками столкнулись жители европейской части России (в частности, Москва и Санкт-Петербург), а также Украины, Беларуси, Германии и Италии. Среди азиатских стран больше всего пострадали пользователи из Индии, Малайзии, Вьетнама и западной части Индонезии.

«Задержки при отправке сообщений и обновления статуса подключения к серверам», — описал проблему один из пользователей. Другой комментатор заметил, что задержка при загрузке чатов и отправке сообщений составляет примерно полминуты-минуту. «Сломалось», — заключил один из пожаловавшихся, заметив, что механизмы обхода блокировки не работают.