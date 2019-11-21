Еще одна страна отозвала признание Косово

Властям Сербии удалось убедить уже 17 государств отозвать признание независимости Косово. Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что о своем решении сообщила тихоокеанская Республика Науру, пишет «Росбалт».

«Они пришли к выводу, что решение было принято преждевременно и противоречило принципам резолюции 1244 СБ ООН», — сказал Дачич.

По словам министра, полученная нота имеет большое значение для Сербии, так как Науру была одной из первых стран, признавших независимость Косово в 2008 году.

В начале ноября об аналогичном решении сообщила Гана, которая поддержала Косово в 2012 году.