В Сухуми расстреляли "вора в законе"

В результате стрельбы в центре Сухуми у ресторана "Сан-Ремо" погиб криминальный авторитет, еще четверо человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

По данным ведомства, трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана. В результате ранения получили официантка ресторана и трое мужчины, их доставили в больницы Сухуми.

Через час после инцидента горящий автомобиль преступников был обнаружен в районе Сухумского железнодорожного депо.

По данным источника Интерфакса, погибшим оказался криминальный авторитет 38-летний Астамур Шамба.