Отдел политики 18:14

Выступая накануне на торжествах, посвященных 70-летию города Сумгаит, президент Ильхам Алиев упомянул и «забытые 90-е». Глава государства охарактеризовал людей, состоявших в руководстве просуществовавшего одиннадцать месяцев правительства НФА-«Мусават». Людей, которые бежали от «суретовцев» и молили о помощи Гейдара Алиева. Президент подчеркнул, что нынешнее поколение не должно забывать о тех днях и поступках тогдашних руководителей страны. Вспоминать о тех днях порой действительно стоит. Многие из тех, кто мнил себя тогда лидером, до сих пор считает себя оппозицией и альтернативой действующей власти. Несмотря на свое позорное прошлое, они до сих пор отказываются покидать политическую сцену. В своем выступлении Ильхам Алиев не стал называть имен, но дал исчерпывающую характеристику тем, кто занимал должности премьер-министра, спикера парламента, министра обороны, министра внутренних дел, министра иностранных дел, генпрокурора в правительства НФА-«Мусават». Премьер-министра того времени президент назвал человеком, который отметился прежде всего тем, что внес в азербайджанский словарь слово «откат».

Бывшего научного сотрудника Панаха Гусейнова прежде знали как человека, занимавшегося сезонной торговлей. Летом он привозил арбузы из Сабирабада в Баку и продавал их на местных рынках. Этот его бизнес даже стал темой многочисленных анекдотов, которые пересказывали друг другу в народе. Но потом по исторической случайности и иронии судьбы Панах Гусейн занял один из самых высоких постов в правительстве, из мелкого торговца превратился в крупного коррупционера, который внедрил во властные структуры того времени механизм откатов. Кто-то может возразить, что тогда в Азербайджан не шел поток нефтедолларов, экономика была разрушена, а бюджет пуст. И что, мол, в таком случае мог расхищать Панах Гусейн? Но дело в том, что большинство миллиардеров на постсоветском пространстве нажили свои первые капиталы именно на разрушении и расхищении бывшей советской экономики. В Азербайджане тогда творилось то же самое. Ценное оборудование с приостановивших деятельность крупных промышленных предприятий распродавалось за рубеж. В соседний Иран, к примеру, продавали различные сложные металлические конструкции и даже трамвайные рельсы, которые распиливались и превращались в металлолом.

Это был внушительный источник дохода и бизнес, приносящий валюту. Поэтому, чтобы списать ценное оборудование промышленных объектов для их дальнейшего разграбления тогдашнему премьер-министру и другим крупным чиновникам в правительстве НФА- «Мусават» и платили «откаты». В итоге эти деятели всего за несколько месяцев смогли нарастить крупные капиталы и приобрести дома, земельные участки и дорогие автомобили. Бизнес на продаже металла, в частности, крышевал вместе со своими боевиками бывший работник ОБХСС Искендер Гамидов. Молодому поколению надо пояснить, что Отдел по борьбе с хищением социалистической собственности (ОБХСС) в составе МВД в советское время всегда считался самой коррумпированной структурой. И для бывшего сотрудника ОБХСС, нацепившего генеральскую форму и возглавившего пост министра внутренних дел Искендера Гамидова открылись поистине безграничные возможности. Под руководством Искендера Гамидова МВД превратилось в самую коррумпированную структуру в правительстве НФА-«Мусават». Со своими отрядами Искендер Гамидов занимался настоящим рэкетом и рейдерскими захватами. Он считал себя абсолютно неприкасаемым и наказывал любого, кто осмеливался выступить с критикой в его адрес.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении напомнил, как человек, в 90-х занимавший пост министра внутренних дел, в прямом эфире избил журналиста. О нападении на студию AzTV во время прямой трансляции в те годы говорил весь Азербайджан. Да, это тот самый Искендер Гамидов, который зверски избил журналиста газеты «Айна-Зеркало» Джахангира Гусейнова. Глава МВД также расправился с председателем Социал-демократической партии, редактором газеты «Истиглал» Зардуштом Ализаде. Ему разбили голову и в багажнике машине отвезли в «Бандотдел», который тогда приобрел известность пытками людей. Министр внутренних дел прославился еще и тем, что запихал в рот журналисту газету после критической публикации о нем. И эти позорные поступки Гамидова не забыты. В архивах телеканала ANS есть видео, которое загружено в YouTube. На его кадрах запечатлено, как Искендер Гамидов вместе со своими боевиками нападает на студию AzTV. Тогда председатель Партии национальной независимости Этибар Мамедов заявил: «В этой стране нет правительства. Ни президент, ни премьер-министр ничего из себя не представляют».

А когда журналистам удалось поднять в парламенте вопрос о нападках со стороны министра внутренних дел, Гамидов сразу поехал в редакцию газеты «Азадлыг». Он заявил журналистам буквально следующее: «Бил вас и правильно сделал. До сих пор я вас просто бил, а когда подам в отставку - убью!». Пока Искендер Гамидов вместе со своим отрядом занимался в Баку бандитизмом и рэкетом, Кельбаджарский район, в котором он родился, был окружен армянами и оказался на грани оккупации. Конечно же, этот «славный» генерал иногда ездил в прифронтовую зону, и в один из таких мимолетных визитов он позвонил в Баку и доложил по телефону примерно так: «Мы разгромили армян, они бегут, а рядом со мной сейчас стоит машина, набитая трупами армян». И всего через несколько дней Кельбаджар был оккупирован…

И этот же самый Искендер Гамидов в дни оккупации армянами Кельбаджара пригрозил сбросить на Армению «атомную бомбу». Но накануне полного краха власти НФА-«Мусават» он же позорно подал в отставку. Так что не случайно имя Гамидова попало в историю как одного их могильщиков фронтистско-мусаватистской власти. Мало чем отличался от Искедера Гамидова и известный своим заявлением в парламенте времен правления НФА-«Мусават» министр обороны Рагим Газиев. «Если Шуша падет – я пущу пулю себе в голову», - заявил он тогда, вовсе не собираясь исполнять свою клятву. Назначение авантюриста, не имевшего никакого понятия о военном деле, на пост министра обороны, в то время как армяне оккупировали в Карабахе один населенный пункт за другим, безусловно, одно из самых бестолковых и бессмысленных решений правительства НФА-«Мусават». Этот человек является одним из главных виновников предательства, в результате которого армянам была сдана Шуша, и судебный процесс над Рагимом Газиевым доподлинно раскрыл все события, факты и доказательства предательства. В результате Газиев был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, который затем был заменен на пожизненное заключение. Именно Рагим Газиев, заигрывая с разведывательно-военными кругами России, хотел свергнуть власть, в которой был представлен, и завладеть президентским креслом. Именно из-за этого на фронте совершались предательства. В результате его действий освобожденные формирующейся армией и добровольцами населенные пункты снова сдавались армянам. Была сдана и Шуша, но Рагим Газиев так и не пустил себе пулю в лоб.

В 2004 году вследствие гуманной политики нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева Рагим Газиев был выпущен на свободу. И теперь и этот человек, несмотря на то, что сильно сдал и постарел, не изменяя своим старым привычкам, пытается по-своему заниматься «политической деятельностью». Президент припомнил в своем выступлении и генпрокурора времен правления НФА-«Мусават» Ихтияра Ширинова, опять-таки не называя его имени. Между тем Ихтияр Ширинов был таким же комичным персонажем, как и многие другие представители той власти. В июне 1993 года в Гяндже по требованию Сурета Гусейнова он выписал санкцию на арест своего президента – Абульфаза Эльчибея, чем продемонстрировал полное слабоволие и окончательно опорочил себя в глазах всего народа. Отправившийся в Гянджу, чтобы подавить мятеж и доставить Сурета Гусейнова в кандалах в Баку, генпрокурор сам попал в руки мятежника и выписал позорную санкцию на арест президента. Еще один самопровозглашенный «полководец» правительства НФА-«Мусават» - командующий Внутренними войсками Фахмин Гаджиев тогда же тоже бесславно сдался людям Сурета Гусейнова и спасался бегством по руслу реки Гянджачай. И это был тот самый Фахмин Гаджиев, который в мае 1992 года на черном ГАЗ-24 ехал впереди толпы, шедшей на парламент. Когда толпа подошла к зданию парламента, с крыши гостиницы «Москва» начали стрелять. Возникла паника и, как вспоминают живые свидетели тех событий, Фахмин Гаджиев от страха потерял сознание. Его еле откачали, оттащив за надгробие в Аллее почетного захоронения и брызгали в лицо водой…

Стоит ли удивляться, что власть, которая на пост главы министерства иностранных дел страны, только обретшей независимость, назначила не азербайджанца – ученика советской дипломатической школы, а человека, не владеющего ни одним иностранным языком, не имеющего представления даже об азах дипломатии, а именно Тофика Гасымова, не продержалась и года. Новейшая история хранит неопровержимые факты и о политической деятельности бывшего комсомольского активиста, комсомольца-ленинца, а позже – внешне эльчибеевца, а на самом деле «юрдиста» Али Керимли. О предательской и продажной карьере этого человека неоднократно говорилось и писалось.

Это тот самый Али Керимли, который во времена правления НФА-«Мусават», будучи государственным секретарем, метил в президентское кресло. Участники политических водоворотов того времени утверждают, что Керимли принялся стремительно создавать в Аппарате президента фракцию, состоящую из «юрдистов», проводил собрания своих сторонников, где заявлял, что Эльчибей «не сегодня-завтра» покинет власть и надо быть готовыми эту самую власть взять в свои руки. Подобные флюгерство и фракционность стали обычной практике и позже, когда Народный фронт преобразовался в партию. Али Керимли заполнил местные партийные структуры своими людьми. «Юрдисты» по-масонски тайно проводили свои сборища и строили планы по превращению Керимли в безальтернативного лидера партии. Нередко при этом руководители районных отделений ПНФА, близкие к ее «реформаторскому» крылу, получали зарплату в исполнительной власти района.