Сильное землетрясение у берегов Японии
Сильное землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано метеорологическим управлением Японии у юго-восточного побережья страны, сообщает РИА Новости.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 20 километров. По сообщению метеоуправления страны, угрозы цунами на данный момент нет.
Толчки были ощутимы в 14 префектурах Японии. Наиболее сильные толчки - в 3 балла (по 7-балльной японской шкале), были зафиксированы в префектуре Оита. О жертвах и разрушениях не сообщается.