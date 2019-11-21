Глава Евробанка о диверсификации экономики Азербайджана

Страны Восточной Европы и Кавказа, участвующие в программе «Восточного партнерства» ЕС, все более привлекательны для иностранных инвесторов, сказал президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти на первом инвестиционном саммите ЕБРР «Восточное партнерство» в Лондоне. Об этом пишет Интерфакс-Азербайджан.

«Хочу призвать всех присутствующих здесь инвесторов и предпринимателей сделать то, что мы делаем, и максимально использовать значительный потенциал данного региона», сказал Чакрабарти.

«Азербайджан работает над тем, чтобы диверсифицировать свою экономику от нефтяного сектора», - заявил президент ЕБРР.

В своем выступлении президент ЕБРР призвал страны "Восточного партнерства" увеличить инвестиции в экономический и человеческий капитал, сосредоточиться на окружающей среде: «Это не только стимулирует экономический рост, но и побудит высокообразованных молодых людей в этих странах инвестировать в свою экономику, а не переезжать в другие места».

Участниками инициативы «Восточное партнерство» являются Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и Армения.