Иран успешно испытал собственную систему ПВО

Иран сегодня провел успешные испытания новой системы противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", сообщает агентство Mehr.

Сообщается, что система, впервые представленная в июне этого года, была успешно испытана в пятницу в ходе военных учений в провинции Семнан.

Новая система ПВО "Хордад-15" способна обнаруживать различные цели, в числе которых военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров. Система также способна обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 километров и поражать их в диапазоне 45 километров. Кроме того, она может одновременно перехватывать шесть целей. Мобильность системы позволяет военнослужащим подготовить ПВО к поражению целей менее чем за 5 минут.