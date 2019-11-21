В Тбилиси не стихают протесты

Жители грузинской столицы в пятницу снова вышли на митинги с требованием внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Протесты у здания Службы Госбезопасности (СГБ) в Тбилиси переросли в столкновения с полицией, когда демонстранты пытались повесить у входа цепь и замок — символы протестного движения.

Кроме того, активисты пытались перекрыть ведущий к зданию проспект Важи-Пшавела.

Как сообщили ТАСС в МВД Грузии, не менее шести человек были задержаны за мелкое хулиганство (ст.166) и неподчинение законным требованиям полиции (ст.173). Они помещены в изолятор временного содержания.