США вводят санкции против иранского министра
США вводят санкции в отношении министра информационно-коммуникационных технологий Ирана Джавада Азари Джахроми. Об этом сообщает Минфин страны.
США вводят санкции в отношении министра информационно-коммуникационных технологий Ирана Джавада Азари Джахроми. Об этом сообщает Минфин страны.
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