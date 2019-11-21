Состоялась встреча Мехрибан Алиевой с Путиным в Москве

"Передайте самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге", - сказал российский лидер на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в пятницу.

В связи с этим он отметил высокую личную роль президента и первого вице-президента Азербайджана в этом процессе.

По словам Путина, "это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне".

"Не могу не отреагировать на то, что вы сейчас сказали, в особенности это касается наших гуманитарных связей и отношения в Азербайджане к русскому языку", - пояснил он.

В ходе встречи с Мехрибан Алиевой президент России также обратил внимание на большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка в своей стране.

20 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит ЕАЭС, на который Путин ранее пригласил и лидеров стран СНГ.

"Мы это очень высоко ценим, потому что это - та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние. Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне", - сказал российский президент.

В свою очередь, Мехрибан Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере.

"Растет новое поколение. Наше поколение имеет общие корни, общую историю. Растет молодое поколение, и чтобы те связи, особенно между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы они еще больше сохранялись и укреплялись", - ответила первый вице-президент Азербайджана.

Путин также отметил, что Мехрибан Алиева впервые посетила Россию в нынешнем статусе.

Он отметил, что в субботу, 23 ноября, Алиева вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко откроет 10-й межрегиональный форум.

"Считаю, что это чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов", - сказал Путин.

В ходе беседы Мехрибан Алиева поблагодарила Путина за приглашение посетить Россию.

"Очень рада быть здесь, в Москве. Москва для меня - близкий и дорогой город, здесь прошли мои студенческие годы, и каждый раз Москва радует глаз", - сказала она.

Кроме того, Мехрибан Алиева передала Путину приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Также хочу передать приглашение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время", - добавила Алиева.