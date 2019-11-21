Россия вернула наследие Колчака

Более половины архивов Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920) адмирала Александра Колчака выкуплены в интересах Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и Госархива России, сообщает пресс-служба музея.

«Дом русского зарубежья к 100-летию гибели адмирала Александра Васильевича Колчака в 2020 году планирует организовать выставку приобретенного архива совместно с государственными и частными архивами, участвовавшими в аукционе», — говорится в сообщении музея.

Всего на аукционе, прошедшем в Париже, был выставлен 391 лот, большинство из которых были выкуплены в интересах России меценатами. Среди представленных позиций значились, в частности, переписка Колчака с женой, материалы семей флотоводцев Развозовых и Старков и архивные сведения, касающиеся истории российского флота рубежа XIX–XX веков.