Министр образования Джейхун Байрамов встретился с родителями учеников

22 ноября министр образования Джейхун Байрамов встретился с родителями в школе-лицее №72.

Министр образования обсудил с родителями нагрузку школьной программы в общеобразовательных учреждениях, взаимодействие ученик-учитель-родитель, отношения между учениками, загруженность в школах, смену, контроль за школьными буфетами и другие вопросы.

Джейхун Байрамов подробно рассказал о мероприятиях, проводимых министерством в различных направлениях. Министр также подчеркнул важность сотрудничества между родителями и школой, роль родителей в успеваемости детей, внеклассных мероприятиях и другие вопросы.

Во время встречи министр ответил на вопросы родителей, выслушал их мнения и предложения.

Отметим, что с нового учебного года министр начал проводить в школах встречи с родителями.