Трамп: "Я остановил ввод миллиона китайских солдат в Гонконг"

Президент США Дональд Трамп предостерег власти Китая от военного вмешательства в ситуацию с протестами в Гонконге.

Глава Белого дома рассказал телеканалу Fox News, что китайский лидер Си Цзиньпин уже намеревался направить «миллион солдат» для подавления демонстраций.

По словам Трампа, если бы не его личная просьба в разговоре с Цзиньпином, Гонконг был бы «раздавлен за 14 минут».

В качестве убеждающего аргумента президент США упомянул торговое соглашение с Китаем, которое оказалось бы под угрозой в случае военного вмешательства.

«У него был миллион солдат, стоящих под Гонконгом. И они не двигаются, потому что я позвонил и попросил его: «Пожалуйста, не делай этого. Ты совершишь большую ошибку, это окажет огромное влияние на сделку по торговле», — отметил Трамп.