Берлускони пострадал из-за любителей селфи

Госпитализацией закончился визит экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в хорватскую столицу Загреб.

На конгрессе Европейской народной партии вокруг Берлускони образовалась толпа из желающих сделать с ним селфи. Началась давка, в результате которой политик упал и получил ушибы.

Лидера партии «Вперед, Италия» доставили в Милан на самолете и госпитализировали в одну из местных больниц.

В штабе Берлускони заверили, что его травмы не представляют опасности, — обошлось без переломов.