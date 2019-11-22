Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выдвинул неожиданное обвинение против бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Mediaite.

По мнению Джулиани, Байден подкупил бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Просто отойдите на минуту от этого политического мусора и подумайте, насколько ужасно, что Байден подкупил президента иностранного государства, чтобы уволить прокурора», — сказал Джулиани.

Также он подробно рассказал о своей роли в попытках противников опорочить президента Дональда Трампа. Кроме того, бывший мэр заявил, что Байден развратил Соединенные Штаты и об этом знают даже в Украине.