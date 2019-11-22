В Боливии намерены судить Моралеса за «подстрекательство к мятежу»
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес, нашедший убежище в Мексике, на родине стал фигурантом уголовного дела. Боливийское МВД обвиняет Моралеса в подстрекательствое к мятежу и терроризму после его вынужденной отставки.
Глава МВД Артуро Мурильо подал в прокуратуру заявление на возбуждение дела и в качестве доказательства предоставил видео с участием экс-президента. На кадрах из Мексики Моралес якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу проведения акций протеста.
По словам Мурилью, курировать действия протестующих должен был экс-глава администрации президента Хуан Рамон Кинтана.
«Доказательства в отношении господина Эво Моралеса — это видео, на записи ясно слышно, как он призывает к убийству граждан и осаде города», — сказал глава МВД в эфире Bolivia TV.
Сам Моралес опровергает все обвинения и называет видео монтажом.