В Боливии намерены судить Моралеса за «подстрекательство к мятежу»

Свергнутый президент Боливии Эво Моралес, нашедший убежище в Мексике, на родине стал фигурантом уголовного дела. Боливийское МВД обвиняет Моралеса в подстрекательствое к мятежу и терроризму после его вынужденной отставки.

Глава МВД Артуро Мурильо подал в прокуратуру заявление на возбуждение дела и в качестве доказательства предоставил видео с участием экс-президента. На кадрах из Мексики Моралес якобы инструктирует некоего руководителя производителей коки по поводу проведения акций протеста.

По словам Мурилью, курировать действия протестующих должен был экс-глава администрации президента Хуан Рамон Кинтана.

«Доказательства в отношении господина Эво Моралеса — это видео, на записи ясно слышно, как он призывает к убийству граждан и осаде города», — сказал глава МВД в эфире Bolivia TV.

Сам Моралес опровергает все обвинения и называет видео монтажом.