«Роскосмос» сообщил о неизвестном астероиде, летящем к Земле

Российские специалисты заявили, что обнаружили ранее неизвестный малый астероид, приближающийся к Земле. Согласно сообщению на сайте «Роскосмоса», небесное тело было замечено 6 ноября 2019 года.

В ведомстве уточнили, что по итогам анализа небесного тела специалистами АО «Астрономический научный центр» (АНЦ) было установлено, что астероид сближается с Землей. Он имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года. В «Роскосмосе» добавили, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с нашей планетой.

Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца, пояснили в ведомстве.

В ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на о. Мауи. Максимальное сближение с планетой данного небесного тела произошло 28 июля. Тогда минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.