Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 00:22

На днях первый грузовой состав из Китая, проехавший по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс, пересек Босфор и направился в Европу – конкретно в Прагу, где его ждут получатели. Событие в некотором роде знаковое – в настоящее время многообещающая железнодорожная магистраль не слишком загружена, и пока она еще ни разу не использовалась по назначению, то есть в качестве транзита не в Турцию, а в Европу.

Собственно говоря, ничего такого уж странного в этом нет – странно было бы, если бы совершенная новая, пока еще неапробированная инфраструктура сразу же вышла бы на запланированные показатели. Загрузка стратегического маршрута дело сложное и долгосрочное, но зато, в случае успеха – на многие десятилетия. Транзитный бизнес – очень консервативный и с трудом меняет устоявшиеся привычки. Китай многие десятилетия гоняет товары в Европу через Россию, этот путь уже проторен, хорошо известен и никаких неожиданностей не сулит. И напротив, Баку – Карс - это нечто совершенно новое и, соответственно, на его освоение понадобятся годы. В этом контексте первый полноценный грузовой рейс до Европы имеет принципиальное значение – если он пройдет успешно, довезет груз быстрее и окажется дешевле – то это можно считать началом процесса. За одним поездом в перспективе последуют другие.

Если же выяснится, что, наоборот, доставка грузов по Баку-Карсу слишком долгая и дорогая, требует множества процедур из-за пересечения нескольких государственных границ – сложно будет впоследствии кого-то убедить пересматривать сложившиеся привычки... В любом случае, всем сторонам, принимающим участие в проекте, придется серьезно поработать над тем, чтобы перевозчикам было выгодно возить товары именно по этому маршруту – несмотря на необходимости переправы груза по Каспию, потом загрузки на поезда, на пересечение как минимум четырех полноценных границ государств, не состоящих в Таможенном союзе, и у каждой из которых – своя таможенная политика. Не надо думать, что главный конкурент Баку-Карса и главный же транзитер китайских товаров в Европу - Россия будет спокойно следить за возможным укреплением потенциального противника. Москва будет улучшать инфраструктуру, делать условия выгоднее, а тарифы – ниже. Что же, это ее полное право, и никто Россию за это не упрекнет - в отличие от многих политических авантюр, тут интерес вполне законный и естественный. В этом проекте есть две страны, которые кровно заинтересованы в реализации проекта больше остальных – Грузия и Азербайджан. Конечно, Турция тоже имеет свой интерес, и вкладывает большие деньги в развитие транзитной инфраструктуры, но не стоит забывать, что у нее - и без транзита – большая, хорошо развитая и предельно диверсифицированная экономика.

Турция производит все на свете – от гвоздей до реактивных самолетов. Для турок новые сектора экономики и дополнительные возможности заработать – это, конечно, очень хорошо, но, в конце концов, они уже и так на коне. Плюс-минус пара миллиардов долларов погоду не делает. Китай, конечно, тоже заинтересован в диверсификации маршрутов транспортировки, но и для Пекина это тоже не фатальный вопрос. В конце концов, Кремль именно с Китаем держится подчеркнуто вежливо и осторожно. Даже без диверсификации транзитных потоков и без каких-либо новых маршрутов, китайский товар как идет в Европу через Россию, так и будет идти вечно. Для китайцев все просто – будет более выгодный и дешевый маршрут - прекрасно. Не будет - что же, и тут не беда. Даже главный конкурент – Россия – тоже не особенно теряет от нового маршрута. При любых обстоятельствах, большинство китайских товаров все равно будет идти по России, такова география, а против нее не попрешь. Даже если, при самом оптимистичном развитии событий, Баку-Карс сможет перетянуть на себя несколько миллионов тонн китайских грузов - для России это как укус комара. Точно так же, как все каспийские нефте- и газопроводы никак не повлияли на роль России в энергоснабжении Европы. Одним словом, для России – не будет Баку-Карс, что же, очень приятно, будет – ну и ладно, живы будем не помрем. Остались две страны, для которых транзитная функция – это не просто заработок, а средство вернуться на карту мира.