Аргентина отзывает послов из 17 стран

Аргентинские послы должны будут покинуть США, Китай, Ватикан, Испанию, Португалию, а также ряд латиноамериканских стран и международных организаций.

Речь идет о так называемых «политических» дипломатах, которые были назначены на свои посты решением властей. Срок их полномочий истекает 10 декабря, когда уйдет в отставку президент Маурисио Макри.

В Официальном бюллетене правительства отмечается, что должностные лица должны вернуться на территорию Аргентины 9 декабря.

Это касается представителей страны при Unisef, Mercosur (южноамериканский таможенный союз) и Aladi (Латиноамериканская интеграционная ассоциация).

Новые послы будут назначены в Мексике и почти во всех страна Южной Америки — Боливии, Колумбии, Чили, Эквадоре, Перу, Парагвае, Уругвае и Коста-Рике.

Напомним, на президентских выборах победу одержал Альберто Фернандес. С 10 декабря он начнет руководить страной вместе с вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер — бывшей главой государства.