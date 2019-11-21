КСИР арестовала 100 лидеров протеста в Иране

Около 100 лидеров протестного движения в Иране задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана). Об этом сообщает Fars News Agency со ссылкой на представителя Верховного суда Голяма Хосейна Исмаили.

«Только силами КСИР были выявлены и задержаны около 100 лидеров протестных акций в различных частях страны», - цитирует его ТАСС. Исмаили добавил, что Министерство информации Ирана выявило еще целый ряд подозреваемых, которые «в скором времени будут арестованы».

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с $0,09 до $0,2 за литр. После этого в стране прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки.

Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По данным властей, в общей сложности, погибли 12 протестующих.