Али Асадов на инвестиционном саммите в Лондоне фото
22 ноября в столице Великобритании Лондоне состоялся Инвестиционный саммит Восточного партнерства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Как сообщает АзерТАдж, в Саммите, проведенном в штаб-квартире ЕБРР, принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В рамках Саммита премьер-министр Али Асадов провел двусторонние встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, премьер-министром Молдовы Ионом Кику и президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.
В рамках мероприятия были подписаны Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития, Соглашение между правительством Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития о пожертвовании в связи с участием Азербайджана в региональном Фонде восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.